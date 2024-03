Beursblik: verwachtingen Tesla te optimistisch Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De verwachtingen voor Tesla dit jaar zijn te optimistisch. Dit oordeelden analisten van UBS donderdag in een rapport. Voor het eerste kwartaal houdt UBS rekening met de levering van 432.000 voertuigen, terwijl eerder nog werd uitgegaan van 466.000. De analistenconsensus houdt nog rekening met 477.000. De vraag naar elektrische auto's neemt in de VS en Europa af en de productie in Noord-Amerika en Europa vertraagt, mede door een recente stroomuitval, merkte UBS op. In heel 2024 zal Tesla 1,96 miljoen voertuigen afleveren, denkt UBS, tegen een eerdere verwachting van 2,02 miljoen exemplaren. Ook hier is de consensus optimistischer met een verwachting van 2,06 miljoen voertuigen. De winst per aandeel wordt door de consensus ook te hoog ingeschat, oordeelde UBS. "We zien dan ook neerwaartse risico's voor zowel de consensus voor het eerste kwartaal als voor heel 2024." En ook voor 2025 moeten de taxaties neerwaarts worden bijgesteld, aldus UBS. "We zien weinig aanjagers op korte termijn die het sentiment rond elektrisch rijden kunnen verbeteren, maar als het sentiment op een gegeven moment aantrekt, dan zullen beleggers blootstelling willen hebben aan Tesla", concludeerde UBS. De Zwitserse zakenbank heeft een Neutraal advies op Tesla. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.