Beursblik: jaarresultaten Basic-Fit trekken aan

(ABM FN-Dow Jones) Basic-Fit heeft in 2023 de resultaten zien aantrekken en de eigen omzetoutlook gehaald. Dit verwachten 8 analisten die bijdroegen aan de consensus van Basic-Fit.

De analisten mikken voor 2023 gemiddeld op een omzet van 1,05 miljard euro, beduidend meer dan de 794,6 miljoen euro een jaar eerder.

De EBITDA zal stijgen van 384,5 naar 479,1 miljoen euro en de onderliggende EBITDA wordt geschat op 259,2 miljoen euro. Dat was 203,8 miljoen euro in 2022.

Onder de streep restte vermoedelijk een nettowinst van 10,8 miljoen euro. Dit was in 2022 nog een verlies van 3,7 miljoen euro.

Basic-Fit had met 807,3 miljoen euro vermoedelijk wel meer schulden dan de 694 miljoen euro in december 2022.

Aan het einde van 2023 had Basic-Fit circa 3,79 miljoen leden en ongeveer 1.400 clubs, zo voorziet de consensus. In 2022 waren er nog 3,35 miljoen leden en 1.200 clubs.

Basic-Fit mikt zelf voor 2023 op tenminste 1 miljard euro omzet en een ledenbestand van minstens 3,8 miljoen leden.

Analisten van ING denken dat dit haalbaar is, maar dat de groei van het ledenbestand mogelijk wel wat kan tegenvallen. "Maar daar wordt al een beetje rekening mee gehouden", aldus de bank.

De aandacht gaat volgens ING vooral uit naar de ledengroei in januari en februari. "Op dit vlak zijn we wat terughoudend, gezien trends op Google een trage start van het jaar impliceren.”

Basic-Fit breidde ook het testprogramma in Frankrijk uit met het basisabonnement, wat kan betekenen dat er nog niet echt tractie is in de ledengroei in Frankrijk. Een trage jaarstart kan betekenen dat de fasering van nieuwe leden meer aan het einde van het jaar plaatsvindt, aldus ING.

ING verwacht dat Basic-Fit in het lopende eerste kwartaal veel clubs kan openen en na het kwartaal is een verdere verbetering van de clubcijfers mogelijk en komt de uitrol van clubs in Spanje en Duitsland op gang.

Bij Barclays waarschuwden ze onlangs voor een grote nieuwe concurrent voor Basic-Fit in Spanje. Planet Fitness kondigde recent aan om de Spaanse markt te betreden en naar meer dan 300 clubs te willen groeien.

En de Britse bank waarschuwde ook dat Basic-Fit in Duitsland met meer concurrentie te maken heeft dan in Frankrijk. De groei in Duitsland zal dus een grotere uitdaging worden, verwacht Barclays, dat het aandeel daarom begin deze maand van de kooplijst haalde.

Basic-Fit opent donderdag voorbeurs de boeken.