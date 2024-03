Adidas handhaaft dividend Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Adidas wil over 2023 een onveranderd dividend uitkeren en verwacht dat de groei dit jaar vooral in de tweede jaarhelft zal plaatsvinden. Dit meldde de Duitse fabrikant van sportartikelen. Adidas stelt een dividend voor van 0,70 euro per aandeel en is van plan om jaarlijks weer 30 tot 50 procent van de winst uit operationele activiteiten uit te keren. Het besluit volgt op de cijfers van Adidas, waaruit bleek dat het bedrijf afgelopen jaar een nettoverlies boekte van 75 miljoen euro tegen een winst van 612 miljoen euro in 2022. De omzet liep met 5 procent terug tot 21,4 miljard euro. Adidas verwacht dat de onderliggende activiteiten in de tweede helft van dit jaar een dubbelcijferige groei zullen laten zien. In de eerste helft zullen de resultaten nog onder druk staan, vanwege de hoge voorraden in Noord-Amerika. "We verwachten al wat groei in het eerste kwartaal, maar de groei zal sterker zijn in de tweede jaarhelft. We hebben nog veel werk te doen, maar ik heb er vertrouwen in dat we op het juiste pad zitten”, aldus CEO Bjorn Gulden. Het bedrijf zag de winstgevendheid in de afgelopen periode fors teruglopen en kreeg een flinke klap door het klappen van de samenwerking met rapper Kanye West. De sneakerlijn Yeezy flopte, waardoor de Duitse retailer met een hoge voorraad aan schoenen achterbleef. In januari liet Adidas weten alsnog de sneakers te willen verkopen tegen de kostprijs. Het bedrijf bevestigde woensdag dat de Yeezy-voorraden niet zullen bijdragen aan de operationele winst dit jaar. Woensdag stelde Gulden dat de voorraden al met 1,5 miljard euro werden verkleind en dat deze weer op gezonde niveaus zijn, de Amerikaanse voorraden buiten beschouwing gelaten. Adidas bevestigde woensdag de outlook voor 2024. De fabrikant mikt nog altijd op een operationele winst van circa 500 miljoen euro en een omzetgroei tegen constante wisselkoersen van circa 5 procent. Bron: ABM Financial News

