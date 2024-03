Lucas Bols haalt 20 miljoen euro op Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Lucas Bols

(ABM FN-Dow Jones) Lucas Bols heeft circa 20 miljoen euro opgehaald met de plaatsing van nieuwe aandelen bij verschillende private partijen. Dit maakte de destillateur dinsdagavond bekend. Lucas Bols plaatste in totaal ruim 1,1 miljoen nieuwe aandelen tegen 18,00 euro per aandeel bij HollandsGlorie, een dochter van Nolet Holding, en Enix. De prijs per geplaatst aandeel is conform de biedprijs van Nolet op alle uitstaande aandelen Lucas Bols. Nolet deed dit bod reeds gestand en bezit volgens de laatste berichten uit de tweede helft van februari inmiddels 75,8 procent van alle aandelen Lucas Bols. De opbrengst van de private plaatsing wordt gebruikt om de balans van Lucas Bols te versterken. Bron: ABM Financial News

