Media: topman Shell Energy stapt op

Beeld: Royal Dutch Shell

(ABM FN-Dow Jones) Steve Hill, de executive vice president van Shell Energy, vertrekt bij het bedrijf. Dit meldden verschillende media, waaronder persbureau Reuters, maandag op basis van een e-mail van Shell. Hill treedt af per 28 maart. In de komende weken wordt zijn opvolger aangekondigd. Hill kwam in 2016 bij Shell na de overname van rivaal BG Group ter waarde van 53 miljard dollar. Het vertrek van Hill komt enkele weken voor Shell op 27 maart met zijn jaarlijkse duurzaamheidsupdate komt. Aandelen Shell noteerden maandag licht lager. Bron: ABM Financial News

