Air Liquide en Vopak willen samenwerken Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Air Liquide en Vopak hebben een, vooralsnog niet-bindende, overeenkomst ondertekend om samen te gaan werken aan infrastructuur voor de import van ammoniak, kraak- en waterstofdistributie in Singapore. Dit maakte Vopak zondagavond bekend. Onder de gemaakte afspraken zullen de partijen de gezamenlijke ontwikkeling van toeleveringsketens voor ammoniak met een laag koolstofgehalte in Singapore bestuderen en onderzoeken. Dit omvat ook de potentiële ontwikkeling van ammoniakkraakfaciliteiten, die ammoniak omzetten naar waterstof, de bijbehorende infrastructuur voor de opslag en verwerking van ammoniak op de Banyan-terminal van Vopak, en de distributie van koolstofarme waterstof via een waterstofpijpleidingnetwerk. "Air Liquide streeft ernaar samen te werken met industriële partners, zoals Vopak, om innovatieve en duurzame oplossingen te bieden ter ondersteuning van de inspanningen van Singapore om de economie CO2-arm te maken", zei het Franse bedrijf in een toelichting. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.