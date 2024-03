ING: Cijfers Kroger tegenvaller voor Ahold Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ahold Delhaize

(ABM FN-Dow Jones) De kwartaalcijfers van het Amerikaanse Kroger pakken wat negatief uit voor Ahold Delhaize. Dit schreven analisten van ING vrijdag in een rapport. Kroger verwacht een daling van de aangepaste winst per aandeel met 3,5 procent. Ook heeft Kroger aangekondigd dat het de prijzen zal verlagen, in navolging van Walmart, en waarschuwde de Amerikaanse supermarktketen dat de lonen van het personeel blijven stijgen, Bovendien wezen de analisten erop dat de online activiteiten van Kroger een superieure omzetgroei van 10 procent in het vierde kwartaal lieten zien. Ahold Delhaize kwam in die periode in de VS niet verder dan ongeveer 2 procent. ING heeft een koopadvies op Ahold Delhaize met een koersdoel van 32,50 euro. Het aandeel Ahold Delhaize noteerde vrijdag 0,2 procent hoger op 27,97 euro. Bron: ABM Financial News

