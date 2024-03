DGB breidt projectpijplijn uit Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) DGB Group breidt haar projectenpijplijn uit door middel van projecten op basis van plastic- en biodiversiteitscertificaten. Dit maakte DGB donderdagavond bekend. "Deze nieuwe zet laat de inzet van DGB op het gebied van innovatie, duurzaamheid en het diversificeren van inkomstenstromen zien, aldus DGB Group." Als ontwikkelaar van dit programma stelt DGB investeerders en bedrijven in staat actief deel te nemen aan het verminderen van de mondiale last van plastic afval, waardoor het leven in de zee en kwetsbare ecosystemen worden beschermd. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.