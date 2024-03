Media: CVC haalt plannen Amsterdamse beursgang weer uit de kast Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Investeringsmaatschappij CVC Capital Partners heeft zijn plannen voor een beursnotering in Amsterdam nieuw leven ingeblazen, nadat deze in november vorig jaar volgens The Wall Street Journal werden opgeschort. Dit bleek donderdag uit een artikel van Het Financieele Dagblad op basis van bronnen in de financiële sector. Volgens de krant waren de marktomstandigheden destijds niet gunstig, maar is de koers van de AEX sindsdien wel met 18 procent gestegen. Ook de koersen van sectorgenoten als KKR, Partners Group en EOT deden het goed. Volgens een bron van de krant binnen zou een formele aankondiging van de beursgang al binnen enkele weken te verwachten zijn. Het bedrijf zou afgelopen najaar op een waardering van zo'n 10 miljard euro hebben kunnen rekenen. Door de sindsdien gestegen beurskoersen zou dat bedrag nu hoger liggen. CVC is gevestigd in Luxemburg en zit met zijn investeringen onder meer in Formule 1 en in totaal in 120 bedrijven, waaronder parfumerieketen Douglas, dat deze week zelf aangaf naar de beurs te willen. CVC wilde het FD niet van commentaar voorzien. Bron: ABM Financial News

