Flink meer omzet voor Boskalis

(ABM FN-Dow Jones) Boskalis heeft in 2023 meer omzet en een veel hoger resultaat geboekt. Dit bleek donderdag uit een update van de maritieme dienstverlener. De omzet steeg van 3,58 miljard euro in 2022 naar 4,28 miljard euro in 2023. De EBITDA liep op van 604 miljoen naar 1,02 miljard euro. De nettowinst had helemaal de wind mee met een stijging van 241 miljoen naar 601 miljoen euro, een plus van bijna 150 procent. De orderportefeuille van Boskalis daalde op jaarbasis licht van 6,11 miljard naar 6,01 miljard euro. "Met de goedgevulde orderportefeuille en gunstige vooruitzichten in de markt zijn wij positief over de verwachtingen voor 2024", stelde Boskalis donderdag. info@abmfn.nl

