Aziatische beurzen noteren verdeeld

(ABM FN-Dow Jones) De beurzen in Sydney en Seoel noteerden licht hoger, terwijl de Nikkei index getroffen werd door winstnemingen en een koersdaling van 1,3 procent naar 39,579 punten incasseerde, nadat bij de start van de handel nog de hoogste stand ooit werd aangescherpt. Hongkong gaf daarnaast krap een procent prijs.

In China bleek de export volgens cijfers van de overheid in de eerste twee maanden van 2024 flink sterker gestegen dan verwacht. In dollars nam de export over deze periode met 7,1 procent toe op jaarbasis. Economen hadden gerekend op een stijging met 3,0 procent. In december 2023 groeide de export nog met 2,3 procent.

Over de eerste twee maanden van dit jaar steeg ook de import met 3,5 procent, na een plus van 0,2 procent in december, en een verwachte stijging van 2,2 procent.

De Amerikaanse olie-future noteerde vanochtend vlak op 79,08 dollar per vat, na een stijging van meer dan een procent woensdagavond in New York.

De Europese beurzen lijken zich op te maken voor een min of meer neutrale opening, nadat Wall Street woensdagavond een deel van de winsten prijs gaf, en in aanloop naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank vanmiddag.