ING start volgen VastNed met koersdoel van 22 euro

Beeld: Vastned

(ABM FN-Dow Jones) ING is begonnen met het volgen van het aandeel VastNed met een Houden-advies en een koersdoel van 22,00 euro. Dit bleek dinsdag uit een analistenrapport van de bank. ING beschouwt VastNed als een unieke speler als het gaat om winkelvastgoed in prominente grootstedelijke straten. De bank koos voor een voorzichtige benadering waarbij het 2024 als een overgangsjaar ziet met verschillende desinvesteringen op de rol. Nu het FBI-regime op de helling gaat en de rentes stijgen, twijfelt ING of het dividendbeleid van een 'pay out' van 92 procent wel houdbaar is. ING verwacht dat dit omlaag gaat naar 80 procent. VastNed noteerde dinsdag op een rood Damrak 0,9 procent lager op 21,05 euro. Bron: ABM Financial News

