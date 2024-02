Beursblik: Fugro presteert beter dan voorzien Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fugro

(ABM FN-Dow Jones) De cijfers van Fugro over 2023 waren beter dan verwacht. Dit bleek donderdag uit rapport van zakenbank Jefferies. De aangepaste EBIT kwam volgens de bank 20 procent hoger uit dan waar de analistenconsensus vooraf rekening mee hield. De outlook van Fugro voor de EBIT-marge van 11 tot 15 procent voor 2024 verhoudt zich volgens de bank tot een consensus van 10,6 procent. De bank verwacht dan ook dat analisten hun taxaties flink gaan verhogen. Jefferies denkt dat Fugro in staat is te profiteren van verdere groei met in 2024 het accent op de winning van windenergie op zee. Jefferies heeft een koopadvies op Fugro met een koersdoel van 22,50 euro. Bron: ABM Financial News

