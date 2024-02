Air France-KLM duikt in de rode cijfers Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) Air France-KLM heeft in het vierde kwartaal verlies geboekt, maar de omzet steeg wel. Dit bleek donderdag uit cijfers van de luchtvaartmaatschappij. CEO Ben Smith sprak evenwel van sterke operationele en financiële prestaties. In het afgelopen kwartaal steeg de omzet met 6,7 procent tegen constante wisselkoersen tot 7,4 miljard euro. Dit was conform de analistenconsensus. Er werden in het vierde kwartaal 6,4 procent meer passagiers vervoerd bij een zes procent hogere stoelcapaciteit per kilometer. In het vierde kwartaal van 2022 werd nog een operationele winst geboekt van 134 miljoen euro, maar over de laatste drie maanden van 2023 moest Air France-KLM een verlies rapporteren van 56 miljoen euro. Analisten hielden rekening met een winst van 45 miljoen euro. De operationele marge liep tegen constante wisselkoersen met 2,3 punten terug tot 0,8 procent negatief. Onder de streep restte een verlies van 256 miljoen euro tegen een winst van 496 miljoen euro een jaar eerder. Het verlies is groter dan de 102 miljoen euro waar de consensus op mikte. Over heel het jaar steeg de omzet met 15,1 procent tot 30,0 miljard euro en de nettowinst trok aan van 206 tot 934 miljoen euro. De aangepaste operationele vrije kasstroom was over het gehele jaar met 392 miljoen euro negatief. Dit is wel een verbetering ten opzichte van de negatieve kasstroom van 2,3 miljard euro een jaar eerder. De capaciteit kwam uit op 93 procent ten opzichte van 2019 bij een beladingsgraad van 87 procent. De schuld bedroeg nog altijd 5 miljard euro. Dit was wel een verbetering met 1,3 miljard euro ten opzichte van 2022. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.