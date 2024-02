Vertrekkend topman ASML nieuwe commissaris ASMI Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ASM International heeft vertrekkend ASML-topman Martin van den Brink woensdag voorgedragen als commissaris. Dit maakte het bedrijf woensdagochtend bekend. Zijn benoeming zal worden voorgelegd tijdens een algemene aandeelhoudersvergadering op 13 mei 2024. In het najaar van 2023 maakte Van den Brink bekend dat hij per april 2024 met pensioen gaat bij ASML. Van den Brink is sinds 1999 lid van de bestuursraad van ASML en is nu nog chief technology officer bij het bedrijf. In zijn leidende rol bij ASML was hij van cruciaal belang voor het stimuleren van de groei en technologische innovaties van ASML die de gehele halfgeleiderindustrie hebben helpen vormgeven, aldus ASMI in een toelichting op de benoeming. “Het spreekt voor zich dat Martin met zijn sterke staat van dienst als een van ’s werelds topleiders in de halfgeleiderindustrie en aanjager van innovatie en groei een bijdrage van onschatbare waarde zal leveren aan ASMI. "We zijn er trots op dat we hem voor deze rol kunnen nomineren", aldus Pauline van der Meer Mohr, voorzitter van de raad van commissarissen van ASMI. Met Van den Brink als nieuw lid, en met de onlangs aangekondigde voordracht van Tania Micki, zal de raad van commissarissen van ASMI uit zeven leden bestaan. Bron: ABM Financial News

