Kendrion houdt vertrouwen in doelstellingen

(ABM FN-Dow Jones) Kendrion heeft een lastig kwartaal achter de rug, maar wist de omzet in 2023 op peil te houden en blijft geloven in de haalbaarheid van de doelen op middellange termijn. Dit bleek woensdag uit cijfers die het concern onder leiding van CEO Joep van Beurden publiceerde.

CEO Joep van Beurden sprak in een toelichting van "solide prestatie", onder aanhoudende geopolitieke onrust en een langzaam verbeterende inflatie.

"We slaagden erin om de omzet op peil te houden, de prijzen in Automotive te verhogen, kosten te verlagen en ook de nettoschuld terug te dringen in het vierde kwartaal met 15,2 miljoen euro", zei de topman, die meent dat Kendrion goede stappen zette richting de doelen voor 2025.

Van Beurden verwacht dat de economische omstandigheden van afgelopen jaar ook in de eerste helft van 2024 aanhouden, "maar met zicht op verbetering in de tweede jaarhelft".

Op basis hiervan is Kendrion optimistisch over 2024. De onderneming rekent op omzetgroei in automotive, een terugkeer naar "een gezonde winstgevendheid" in IB en aanhoudende betrouwbare prestaties bij IAC .

Resultaten

De omzet daalde in het vierde kwartaal met 7 procent op jaarbasis van 129,6 naar 120,3 miljoen euro. ING rekende op een omzetdaling van 8,7 procent.

Dit leverde onderliggend een EBITDA op van 10,3 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog 12,0 miljoen euro. ING rekende op een daling tot 8,1 miljoen euro. "Dat onderstreept de aanhoudende uitdagende marktomstandigheden voor Kendrion", aldus de bank.

De jaaromzet bleef met 518,5 miljoen euro min of meer gelijk aan de omzet in 2022, en de onderliggende EBITDA daalde van 57,4 miljoen naar 53,1 miljoen euro. De marge kwam uit op 10,2 procent, tegenover 11,1 procent in 2022.

Netto boekte Kendrion in 2023 een winst van 9,9 miljoen euro. In 2022 werd er nog een verlies geleden van 46,3 miljoen euro.

Kendrion stelde woensdag een dividend over 2023 voor van 0,45 euro per aandeel. Over 2022 werd 0,72 euro per aandeel uitgekeerd. ING rekende op 0,44 euro per aandeel. Kendrion keert 50 procent van de genormaliseerde nettowinst uit, de bovenkant van het dividendbeleid, wat volgens het bedrijf als een teken van vertrouwen moet worden beschouwd.

Eind 2023 had Kendrion een schuld van 145,0 miljoen euro. Dat betekende een schuldratio van 2,7, iets hoger dan de 2,4 aan het einde van 2022.

ING schreef in een vooruitblik dat het verwacht dat de schuldratio zal stijgen in de komende maanden.

Volgens ING zal Kendrion profiteren van een herstel in China en Duitsland. De grote investeringen in de uitbreiding van de capaciteit zijn inmiddels achter de rug, aldus analist Tijs Hollestelle, die een koopadvies heeft op Kendrion.

Kendrion mikt tussen 2019 en 2025 op onder meer een autonome groei van 5 procent en een EBITDA van minstens 15 procent in 2025. Het rendement op investeringen moet dan 25 procent zijn. In 2022 was dit rendement 15,6 procent, maar in 2023 was dit 13,5 procent.

"Als er geen externe negatieve verrassingen komen, denken we dat we onze financiële doelstellingen voor 2025 kunnen halen", zei Van Beurden woensdag.