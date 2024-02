Aperam herhaalt doelstelling Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aperam heeft dinsdag tijdens een beleggersdag zijn doelstelling herhaald. De fabrikant van roestvast staal verwacht nog steeds dat de aangepaste EBITDA in 2025 ongeveer 300 miljoen euro hoger uitkomt dan tussen 2016 en 2018. In 2023 behaalde Aperam een aangepaste EBITDA van 304 miljoen euro, tegen 1,1 miljard euro een jaar eerder. "De extreme margedruk blijft bestaan. De volumes weerspiegelen een industriële recessie in Europa", zei CEO Tim Di Maulo bij de jaarcijfers eerder deze maand. Duurzame en biogebaseerde oplossingen zijn een belangrijke drijfveer voor de groei van Aperam, zei Di Maulo dinsdag tijdens de beleggersdag, die vooral in het teken stond van duurzaamheid en de activiteiten in Zuid-Amerika. In 2025 moeten Recycling en Renewables daarom een groter deel van de aangepaste EBITDA omvatten dan in de periode 2016 tot 2018, dat toen slechts een fractie was. Verder neemt de vraag naar roestvast staal in Brazilië toe, wat een "enorm potentie" biedt in de komende jaren, zei Frederico Ayres Lima, CEO van Aperam Stainless & Electrical South-America. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.