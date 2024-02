Damla Hendriks nieuwe Chief Risk Officer Van Lanschot Kempen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Van Lanschot Kempen

(ABM FN-Dow Jones) Van Lanschot Kempen wil Damla Hendriks per 1 juni 2024 benoemen tot lid van de Raad van Bestuur. Dit maakte de bank uit Den Bosch dinsdag bekend. Hendriks is op dit moment Chief Financial Officer bij de non-life dochterentiteit van Achmea Turkije. Daarvoor bekleedde ze onder andere functies bij NN Life and Pensions, waar ze Head of Enterprise Risk Management and Regulatory Affairs was. Zij volgt bij Van Lanschot Kempen Chief Risk Officer Wendy Winkelhuijzen op, die wel lid blijft van de Raad van Bestuur. Winkelhuijzen krijgt de verantwoordelijkheid voor Private Clients Nederland en Investment Banking Clients. Bron: ABM Financial News

