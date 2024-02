Universal Music Group neemt Mavin Global over Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Universal Music Group heeft een meerderheidsbelang genomen in het Nigeriaanse platenlabel Mavin Global. Dit meldde het in Amsterdam genoteerde UMG maandag. Mavin geeft vooral Afrobeats-muziek uit. Dankzij deze investering verwacht UMG zijn aanwezigheid in de snel groeiende Afrikaanse markt te vergroten. Het Afrobeats-genre wordt steeds meer een wereldwijd fenomeen, waarvan de internationale fanbase steeds groter wordt. In de eerste helft van 2023 stegen de streams van Afrobeats op de Amerikaanse markt met 34 procent op jaarbasis. Volgens UMG behoudt Mavin zijn zelfstandigheid op het gebied van strategie en talentontwikkeling. De deal wordt naar verwachting aan het einde van het derde kwartaal afgerond, maar is wel onderhevig aan goedkeuring van toezichthouders. Hoeveel UMG betaalt, werd maandag niet gemeld. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.