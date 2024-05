Jaarvergadering HAL stemt in met alle voorstellen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aandeelhouders van HAL Trust hebben tijdens de jaarvergadering ingestemd met alle voorstellen, waaronder de uitkering van een dividend van 2,85 euro per aandeel. Dat maakte het bedrijf donderdag na afloop van de vergadering bekend. Dit betekent onder meer dat een dividenduitkering van 2,85 euro per aandeel in contanten over 2023 groen licht heeft gekregen. info@abmfn.nl

