Vlakke start voor Wall Street Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een min of meer vlakke opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren een half uur voor de opening tot 0,1 procent in het groen. Woensdag sloten de Amerikaanse beurzen op records nadat de inflatie in april bleek te zijn gedaald. Donderdag kijken beleggers onder meer naar resultaten van Walmart, die positief werden ontvangen. Economisch nieuws was er over de woningbouw. In april werden er meer woningen in aanbouw genomen, terwijl er minder bouwvergunningen werden afgegeven. Sneller stijgende importprijzen in april waren een tegenvaller voor wie de inflatie graag ziet dalen. Een index voor de regio Philadelphia wees op groeivertraging. De index ging van 15,5 naar 4,5 in mei. Verder werden er minder wekelijkse steunaanvragen in de VS gedaan. In China stegen de koersen van vastgoedaandelen op optimisme dat de regering de sector gaat helpen door overtollige woningen op te kopen. De olieprijs steeg. WTI-olie voor juni kostte 0,9 procent meer op 79,38 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,0865. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,0879 op de borden. Bedrijfsnieuws Walmart stond 6 procent hoger voorbeurs, na de publicatie van kwartaalcijfers. De omzet steeg afgelopen kwartaal met 6 procent tot 161,5 miljard en de outlook voor de winst werd door Walmart opwaarts bijgesteld. Deere & Co heeft donderdag de winstverwachting voor dit boekjaar opnieuw verlaagd, na een daling van de omzet en het resultaat in het afgelopen kwartaal. Het aandeel Deere zal ruim 5 procent lager van start gaan. AST SpaceMobile stond 36 procent hoger voorbeurs na een deal om breedbandinternet via de satelliet te leveren voor het mobiele netwerk van AT&T. Cisco Systems boekte een beter dan verwachte omzet en lijkt 2 procent hoger te gaan open. GameStop en AMC Entertainment, twee zogenaamde meme-aandelen, stonden voorbeurs meer dan 10 procent lager, na een volatiele beursweek. Microsoft heeft honderden medwerkers in zijn cloud- en AI-bedrijf in China gevraagd om naar een ander land te verhuizen, nu de spanningen oplopen tussen Washington en Beijing over de cruciale technologie. Het gaat vooral om programmeurs met een Chinese nationaliteit, die een aanbod kregen om te verhuizen naar de Verenigde Staten, Ierland, Australië of Nieuw-Zeeland. Slotstanden Wall Street sloot woensdag hoger. De toonaangevende S&P 500 index steeg 1,2 procent tot 5.308,15 punten, de Dow Jones index won 0,9 procent op 39.908,00 punten en de Nasdaq sloot 1,4 procent hoger op 16.742,39 punten. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.