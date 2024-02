'Wat zwakke jaarstart Brunel' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De resultaten van Brunel in het vierde kwartaal verrasten niet, maar de start van 2024 is wel wat zwakker dan verwacht, vooral in Duitsland. Dit bleek vrijdag uit een rapport van ING. Het voorgestelde dividend van 0,55 euro per aandeel is iets lager dan verwacht. De bank rekende op 0,60 euro per aandeel. ING noemde het positief dat bij Taylor Hopkinson toch groei werd gerealiseerd en de eerste tekenen van herstel zichtbaar werden, ondanks de daling met 26 procent in perm fees. Brunel zei vrijdag verder dat de omzet in begin 2024 met een hoog enkelcijferig percentage is gestegen. Dit verhoudt zich tot 14 procent groei in het vierde kwartaal en een door ING verwachte 10 procent voor heel 2024. Kortom, een wat tegenvallende start, aldus de bank. ING heeft een koopadvies voor Brunel met een koersdoel van 15,50 euro. "Ondanks de lage waardering verwachten we dat de markt voorzichtig blijft gezien de lage voorspelbaarheid voor Duitsland", aldus ING. Het aandeel Brunel noteerde vrijdag op een lager Damrak 7,2 procent in het rood op 10,28 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.