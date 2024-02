Besi zwabbert in licht hogere AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag licht hoger geopend. Kort na opening van de handel, koerste de AEX 0,1 procent hoger op 858,21 punten. Besi steeg aanvankelijk 1,6 procent na de cijfers die het donderdag publiceerde en stevige koersdoelverhogingen van Berenberg en Deutsche Bank vanochtend. Maar al snel kwam het aandeel onder druk en daalde Besi met meer dan 2 procent. Prosus steeg met 0,8 procent en ASMI met 0,7 procent. Aegon verloor 0,8 procent. In de AMX steeg Van Lanschot Kempen meet 2,3 procent en daalde Alfen 1,8 procent. Galapagos reageerde nauwelijks op de cijfers die redelijk conform verwachting waren. In de AScX daalde Brunel met 5,5 procent na cijfers. Sif holding ging aan kop met een winst van 2 procent. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.