Meer omzet maar lagere marge voor Brunel

(ABM FN-Dow Jones) Brunel International heeft in het vierde kwartaal van 2023 de omzet zien stijgen, maar de EBIT en de marge zien afnemen. Dit bleek vrijdag voorbeurs uit de kwartaalcijfers van de specialistische detacheerder.

CEO Jilko Andringa sprak in een toelichting van "wat onverwachte tegenwinden" in de laatste maanden van 2023. Hoewel de omzet bleef groeien, zorgden de hoge rente en inflatie ervoor dat in offshore wind enkele projecten onverwacht werden gestopt en andere projecten in de pijplijn opnieuw werden bekeken. "Dit trof onze perm-activiteiten bij Taylor Hopkinson vrij hard", aldus de CEO. En tegelijk vertraagde ook de Duitse markt.

Omdat Brunel direct in actie kwam en de organisatie aanpaste op deze nieuwe ontwikkelingen, meent Andringa dat Brunel "goed gepositioneerd is om deze omstandigheden te doorstaan".

De omzet steeg in het vierde kwartaal autonoom met 14 procent naar 344,2 miljoen euro. De brutowinst steeg autonoom met 6 procent op jaarbasis naar 66,2 miljoen euro, terwijl de brutomarge daalde van 20,8 naar 19,2 procent.

De onderliggende EBIT over de verslagperiode daalde met 13 procent naar 15,5 miljoen euro, waarmee de marge daalde van 5,6 naar 4,5 procent. Op autonome basis steeg het resultaat wel met 3 procent.

In heel 2023 boekte Brunel een omzet van 1,33 miljard euro, een autonome plus van 18 procent ten opzichte van 2022. De onderliggende EBIT steeg van 60,9 naar 61,1 miljoen euro en dat leverde een marge op van 4,6 procent tegen 5,2 procent in 2022.

Brunel stelde vrijdag over 2023 een dividend van 0,55 per aandeel voor, gelijk aan het dividend over 2022.

Outlook

Brunel is 2024 gestart met een hoge enkelcijferige omzetgroei. De onderneming verwacht dat deze trend doorzet. Daarnaast ziet het bedrijf de eerste effecten van de kostenbesparingen doorkomen.