Beursblik: winst Van Lanschot Kempen conform verwachting

(ABM FN-Dow Jones) Van Lanschot Kempen heeft in 2023 een nettowinst geboekt die in de prik was, terwijl het dividend per aandeel ruimschoots hoger uitviel dan verwacht. Dit oordeelde analist Jason Kalamboussis van ING donderdag in een rapport.

"Het dividend van 2,00 euro per aandeel is echt een verrassing ten opzichte van onze verwachting van 1,77 euro, gezien het bovenop een speciaaldividend komt van 2,00 euro per aandeel dat uitgekeerd werd in de tweede jaarhelft", aldus de analist. "Dit laat het vertrouwen van de bank zien in de toekomst."

De winst van 125,2 miljoen euro kwam grofweg overeen met de consensusverwachting van 126 miljoen euro.

De kostenratio ligt nu onder de middellange termijndoelstelling van 70 procent en dat was voor ING een van de kernpunten om een koopadvies op het aandeel te plakken.

De netto-uitstroom bij private banking viel wel veel hoger uit dan verwacht, maar een deel zal weer terugstromen in het eerste kwartaal van 2024, voorziet ING.

ING heeft een koopadvies op Van Lanschot Kempen met een koersdoel van 32,00 euro. Het aandeel steeg donderdagochtend met 1,5 procent tot 28,05 euro.