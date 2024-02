Record-EBITA en vrije kasstroom voor Aalberts

(ABM FN-Dow Jones) Aalberts heeft in 2023 de omzetgroei zien vertragen ten opzichte van een jaar eerder. Dit bleek donderdag uit cijfers van het bedrijf.

CEO Stéphane Simonetta sprak opnieuw van een sterke en veerkrachtige prestatie in 2023. De tegenwind bij eco-friendly buildings werd in toom gehouden, terwijl de activiteiten in de andere kernmarkten verder groeiden. Aalberts had ook minder last van verstoringen in de aanvoerketens, waardoor de klanttevredenheid aantrok.

In het afgelopen jaar bedroeg de autonome omzetgroei 4,5 procent, hetgeen iets minder was dan de groei van 4,7 procent die door de analistenconsensus werd voorzien. In 2022 bedroeg deze groei nog 8,7 procent.

De omzet kwam uit op 3,3 miljard euro, goed voor een groei van 3 procent ten opzichte van 2022. Onder meer overnames uit 2022 droegen afgelopen jaar bij aan de omzet. Daar stond de negatieve impact van desinvesteringen tegenover. Ook kampte Aalberts met tegenwind op de valutamarkten.

Het segment Building Technology liet een krimp optekenen in het afgelopen jaar van 2 procent, terwijl bij Industrial Technology sprake was van een groei met 10 procent. Het EBITA-resultaat trok met 4 procent aan tot 521 miljoen euro. Hier hadden analisten gerekend op 509 miljoen euro. De marge steeg van 15,5 naar 15,7 procent.

De schuld liep terug van 794 naar 583 miljoen euro en daarmee ook de schuldratio van 1,3 naar 0,9.

De vrije kasstroom schoot met 152 procent omhoog tot een recordniveau van 423 miljoen euro, dankzij positieve veranderingen in het werkkapitaal.

Aalberts wil een dividend voorstellen van 1,13 euro per aandeel, goed voor een stijging van 2 procent ten opzichte van het dividend een jaar eerder.

Het bedrijf gaf geen concrete outlook af voor het lopende jaar.