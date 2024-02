'Aalberts groeit door' Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Aalberts heeft in 2023 de resultaten verder zien aantrekken. Dit verwachten analisten in aanloop naar cijfers van het bedrijf op 22 februari. Zakenbank Jefferies mikt op een 3 procent hogere EBITA van 514,7 miljoen euro, waar de analistenconsensus op 509 miljoen euro rekent. Terwijl de gemiddelde analist uitgaat van een autonome groei van 4,7 procent, mikt Jefferies op 5,0 procent. Jefferies houdt verder rekening met een relatief stabiele EBITA-marge van 15,4 procent. Een lagere winstgevendheid in Building Technology zal de hogere marges bij Industrial Technology teniet doen. Nieuwbouw staat onder druk, terwijl renovatie vertraagt, zo verklaarde Jefferies al eerder de winstdaling bij Industrial Technology. De consensus gaat uit van een marge van 15,3 procent. Voor 2024 mikt Jefferies op een 2 procent lagere EBITA van 504,9 miljoen euro. De consensus voorziet een resultaat voor dit jaar van 491 miljoen euro. De analisten denken dat de omzet autonoom met 0,2 procent zal dalen, maar Jefferies is optimistischer met een groeiverwachting van 0,7 procent. De EBITA-marge zal volgens Jefferies met 25 basispunten dalen tot 15,2 procent. Ook daarmee is de bank iets positiever dan de gemiddelde analistenverwachting, die op 15,0 procent ligt. Jefferies heeft een koopadvies op Aalberts. Bron: ABM Financial News

