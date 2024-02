Home Depot levert omzet en winst in Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Home Depot heeft in het vierde kwartaal de omzet en winst zien dalen, maar de winst per aandeel viel wel iets hoger uit dan verwacht. Dit bleek dinsdagmiddag uit cijfers van de Amerikaanse doe-het-zelf-keten. De omzet bedroeg afgelopen kwartaal, dat liep tot en met 28 januari, 34,8 miljard dollar, een daling met 2,9 procent op jaarbasis. Op vergelijkbare basis daalde de omzet met 3,5 procent. De verwachting van analisten voor de omzet lag op 34,6 miljard dollar. De nettowinst viel in het vierde kwartaal met 16,7 procent terug naar 2,8 miljard dollar, ofwel 2,82 dollar per aandeel. In hetzelfde kwartaal in 2022 bedroeg de winst nog 3,4miljard dollar, of 3,30 dollar per aandeel. Analisten geraadpleegd door FactSet rekenden voor het derde kwartaal op een winst per aandeel van 2,77 dollar. Jaarcijfers ook onder druk De omzet in heel 2023 daalde met 3,0 procent. Home Depot verwachtte zelf een krimp van 3,0 tot 4,0 procent. De jaaromzet bedroeg 152,7 miljard dollar en netto verdiende Home Depot 15,1 miljard dollar, een winstdaling van 11,5 procent ten opzichte van 2022. Home Depot stelde dinsdag een kwartaaldividend per aandeel voor van 2,25 dollar. Dat is een verhoging van 7,7 procent. Outlook Home Depot verwacht voor het lopende boekjaar een omzetgroei van circa 1,0 procent, waarbij week 53 goed zou moeten zijn voor een omzet van ongeveer 2,3 miljard dollar. De analistenverwachting vooraf ging echter uit van een omzetgroei van 3,0 procent. Op een vergelijkbare basis daalt de omzet in de verwachting van de onderneming met 1,0 procent, exclusief week 53. De winst per aandeel komt over de periode van 53 weken naar verwachting circa 1,0 procent hoger uit, waarbij week 53 circa 0,30 dollar aan de winst per aandeel bijdraagt. Het aandeel Home Depot noteerde voorbeurs in New York 3,1 procent lager. Bron: ABM Financial News

