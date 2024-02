Minder omzet en winst voor Acomo Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Acomo heeft in 2023 de omzet en winst zien dalen, terwijl de schulden significant werden teruggebracht. Dit bleek dinsdag uit cijfers van de handelsonderneming in specerijen, noten, eetbare zaden, thee en voedingsingrediënten. Tegelijk met de cijfers meldde Acomo ook dat CFO Allard Goldschmeding is voorgedragen als nieuwe CEO. Acomo gaat op zoek naar een nieuwe financieel directeur. In het afgelopen jaar daalde de omzet met 11 procent tot 1,27 miljard euro. De aangepaste EBITDA nam met 15 procent af van 108,4 miljoen euro in 2022 naar 91,9 miljoen euro afgelopen jaar. Bij de resultaten over de eerste tien maanden vorig jaar meldde Acomo eind november al verliezen op cacao-futures, terwijl de divisie Organic Ingredients moest opereren in een moeilijk consumentenklimaat. Bij cacao was er sprake van een vraagafname en verliezen op hedges. Dinsdag meldde Acomo dat ook de theetak de omzet onder druk zag staan door "geopolitieke instabiliteit en de marktomstandigheden". Wel lukte het volgens Acomo om de marges op peil te houden. De aangepaste nettowinst daalde van 61,4 miljoen naar 45,0 miljoen euro. Wisselkoerseffecten drukten met 1,0 miljoen euro op het resultaat. De aangepaste winst per aandeel daalde met 27 procent op jaarbasis tot 1,52 euro. De operationele kasstroom kwam uit op 137 miljoen euro en de schuldratio bedroeg eind december 2,2, tegen 2,7 eind 2021. De onderneming deed dinsdag een voorstel voor een slotdividend over 2023 van 0,75 euro per aandeel Acomo. Daarmee komt het totale dividend over 2023 uit op 1,15 euro per aandeel. Dat is een pay-out van 86 procent, tegen 68 procent over 2022. Outlook Acomo zag in het begin van 2024 de trend uit 2023 doorzetten, waarbij prijsbewegingen volgens het bedrijf niet te voorspellen zijn. Dat geldt ook voor de aanvoerkanalen als gevolg van geopolitieke ontwikkelingen. Bron: ABM Financial News

