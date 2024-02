UBS verhoogt koersdoel DSM-Firmenich Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: DSM-Firmenich

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft het koersdoel voor DSM-Firmenich verhoogd van 102,00 naar 122,00 euro en handhaafde het koopadvies. Dit bleek maandag uit een rapport van de Zwitserse bank. "Dit is slechts het begin", schreven de analisten in hun rapport. Zij zien nog "meer dan genoeg potentieel", ondanks de koersstijging van vorige week. Zo is UBS gerustgesteld door de outlook van DSM-Firmenich voor 2024 van een aangepaste EBITD van minimaal 1,9 miljard euro. "Dat neemt de zorgen onder de buy-side analisten weg", denkt UBS. Die hielden er namelijk rekening mee dat de outlook mogelijk onder de 1,9 miljard euro kon uitkomen. De 'sell-side' rekent voor 2024 op ongeveer 2 miljard euro, "en dat is nog altijd haalbaar", aldus UBS. Mogelijk kiezen analisten weer voor een 'sum of the parts' waardering van DSM-Firmenich, en dat biedt heel wat opwaarts potentieel, tot minimaal 126 euro, volgens de bank. Ook wees UBS op de aankondiging dat Animal Nutrition & Health wordt afgesplitst en dit onderdeel uiteindelijk ook wel verkocht zal worden. Juist deze divisie was de afgelopen 12 tot 18 maanden reden voor analisten om hun taxaties te verlagen. Het aandeel DSM-Firmenich steeg maandag met 0,1 procent naar 103,16 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.