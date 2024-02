IEA ziet vraag naar olie sterk vertragen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De wereldwijde vraag naar olie zal dit jaar in een aanzienlijk zwakker tempo groeien, terwijl een sterk stijgende Amerikaanse productie de aanvoer op peil houdt, ondanks productiebeperkingen bij OPEC en bondgenoten. Dat stelde het Internationale Energie Agentschap (IEA) donderdag. De organisatie in Parijs hield zijn verwachting voor de groei van de vraag naar olie dit jaar onveranderd op 1,2 miljoen vaten per dag. Dat is een halvering ten opzichte van 2023, toen de groei 2,3 miljoen vaten per dag bedroeg, omdat de economie trager groeit. Dit brengt de totale vraag dit jaar op 103 miljoen vaten per dag. De groei zit voor 80 procent in China, Brazilië en India. De productie van landen buiten de OPEC-groep zal de productie helpen stijgen met 1,7 miljoen vaten per dag dit jaar, tot gemiddeld 103,8 miljoen vaten per dag, becijferde het IEA. De vorige berekening kwam nog uit op 103,5 miljoen vaten per dag aan productie. Bron: ABM Financial News

