Vastned handhaaft dividend in overgangsjaar

(ABM FN-Dow Jones) Vastned heeft 2023 met verlies afgesloten door een waardedaling van de vastgoedportefeuille, met name in Frankrijk, maar hield het directe resultaat grotendeels op peil en handhaafde het dividend. Dat maakte het vastgoedbedrijf donderdag bekend.

Het nettoresultaat was 1,12 euro per aandeel negatief, tegen 1,83 euro positief een jaar eerder.

Het directe resultaat daalde slechts licht, van 35,2 miljoen euro in 2022 naar 34,4 miljoen euro in 2023, of van 2,05 euro naar 2,01 euro per aandeel. De bezettingsgraad bleef hoog, met 99,0 procent, tegen 98,6 procent een jaar eerder en de vergelijkbare huurinkomsten stegen met 8,6 procent tot 72,1 miljoen euro.

"De sterke operationele resultaten bieden een stevige basis voor Vastned voor de toekomst", stelde CEO Reinier Walta donderdag, verwijzend naar de strategische heroriëntatie waarvan de eerste stappen inmiddels zijn gezet. Er werd voor 8,2 miljoen euro aan vastgoed verkocht, tegen een waardering die meer dan 22 procent hoger was dan de boekwaarde. Hiermee wil Vastned dit jaar doorgaan.

Het indirecte resultaat, waarin de herwaarderingen van het vastgoed zitten, was fors negatief met een verlies van 3,13 euro per aandeel, tegen 0,22 euro verlies een jaar eerder.

De waarde van de vastgoedportefeuille daalde met 3,2 procent van 1,42 miljard naar 1,37 miljard euro. De waardedalingen vonden vooral plaats in Frankrijk, met 7 procent, en Spanje, met 3,3 procent, terwijl in Nederland de waarde met 2,2 procent daalde en in België deze onveranderd bleef.

De verhouding tussen leningen en onderliggende waarde, de zogeheten loan to value, verslechterde door de lagere waardering tot 44,4 procent, van 43,4 procent een jaar eerder. Vastned heeft een overbruggingslening afgesloten voor de dekking van 240 miljoen euro aan leningen die in september 2024 moeten worden terugbetaald.

Vastned stelt een ongewijzigd dividend voor van 1,85 euro, of 92 procent van het directe resultaat.

Het bedrijf gaf donderdag geen outlook voor het directe resultaat in 2024, omdat Vastned in een overgangsperiode zit.