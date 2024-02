Alfen ziet transitie naar elektrisch rijden doorzetten

(ABM FN-Dow Jones) De transitie naar elektrisch rijden met behulp van oplaadstations gaat door, ook al kan het tempo wisselen door tijdelijke factoren, zoals onzekerheid rond subsidies en andere regelgeving. Dat zei CEO Marco Roeleveld woensdag in een toelichting aan ABM Financial News op de jaarcijfers die Alfen dinsdagavond publiceerde.

Alfen zag de omzetgroei vorig jaar vertragen tot 15 procent, van 76 procent in 2022, door minder sterke groei van orders voor oplaadpalen, omdat afnemers van Alfen hun voorraden afbouwden.

Dat proces is nu voltooid, met aantrekkende orders in het vierde kwartaal, maar door tijdelijke marktomstandigheden is de marktgroei voor oplaadpalen nog steeds beperkt, stelde Roeleveld woensdag.

Zo is er in Nederland aarzeling bij klanten, die willen afwachten of aangekondigde nieuwe regels voor meer transparantie rond oplaadtarieven wel of niet doorgaan. Dit zou betekenen dat er een beeldscherm op de laadpaal moet zitten dat de tarieven weergeeft. Voor Alfen is dat technisch overigens geen enkel probleem, zei Roeleveld. In Duitsland spelen veranderingen in subsidieregelingen een rol bij de vraag naar oplaadpalen.

Alfen probeert deze factoren mee te nemen in zijn verwachtingen voor de omzet en marge, zei de CEO, naast de verwachte groei van de markt voor oplaadstations als geheel.

Voor het komende jaar rekent Alfen op een omzet tussen 590 miljoen en 660 miljoen euro, wat een groei zou inhouden van 26 procent, uitgaande van het middenpunt.

Daarbij werd het bedrijf iets voorzichtiger over de oplaadpalen, waar Alfen uitgaat van 15 procent omzetgroei, in plaats van de eerder genoemde 15 tot 20 procent.

Bij de opslagsystemen, die het afgelopen jaar een doorbraak beleefden, staat de verwachting op tenminste 40 procent groei en bij de slimme netwerken op 20 procent.

Daarmee is Alfen terughoudend, vergeleken met de verwachtingen voor de groei van deze markten als geheel, zoals ingeschat door Bloomberg New Energy Finance. De markt voor energie-opslagsystemen zou in de periode 2023 tot en met 2027 een samengestelde jaarlijkse groei tegemoet kunnen zien van 58 procent, terwijl het opladen van elektrische auto's een samengestelde groei van 18 procent per jaar kan verwachten. Nederlandse beheerders van stroomnetwerken rekenen met 21 procent jaarlijkse groei in de periode 2024 tot en met 2026.

De onzekerheid over de omzetgroei is ook de belangrijkste factor voor de EBITDA-marge, stelde Alfen. Dit heeft te maken met de operationele hefboom: als de omzet groeit blijft een deel van de kosten gelijk, zodat de marge ook stijgt. Het bedrijf mikt voor 2024 op een marge die hoger ligt dan de 11,3 procent in 2023. Analisten gaan gemiddeld uit van 13 procent.

Degroof Petercam haalde het aandeel woensdag van zijn kooplijst na de jaarcijfers, maar verhoogde wel het koersdoel van 60,00 naar 66,00 euro. Volgens analist Joren van Aken blijven veel beleggers Alfen ten onrechte als een bedrijf zien dat zich vooral bezighoudt met oplaadpalen voor elektrische auto's, terwijl dat slechts ongeveer 30 procent van de omzet van Alfen is.

De bank noemde daarom vooral de verbetering van de marktsituatie bij EV Charging positief.

Analisten van Berenberg vrezen dat het lastig wordt voor Alfen om het doel van 15 tot 20 procent omzetgroei bij de oplaadstations tussen 2022 en 2027 te halen, na de daling van 39 procent in 2023.