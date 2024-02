Amerikaanse olievoorraden fors gestegen

De "feed" naar de raffinaderijen was met 14.5 mln vaten per dag bijna 2 mln vaten lager dan 4 weken geleden of te wel 14 mln vaten in een week. Omdat er weinig geraffineerd wordt maar er wel vraag naar produkten was daalden de produkt voorraden met 7 mln vaten.



Overall weinig verandering. Zeker binnen de meetnauwkeurigheid van de EIA. Olie voorraden stijgen sowiso in deze tijd van het jaar,