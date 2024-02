Jefferies: meevallend vierde kwartaal voor Ahold Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ahold Delhaize

(ABM FN-Dow Jones) Ahold Delhaize heeft in het vierde kwartaal beter dan verwacht gepresteerd. Dit concludeerden analisten van zakenbank Jefferies woensdag. De EBIT was hoger dan voorzien, "ogenschijnlijk dankzij een hoger dan verwachte vrijval van voorzieningen in de VS", aldus Frederick Wild. In 2024 zal volgens Ahold de winst per aandeel gelijk zijn aan die in 2023. Maar de verwachting van een vrije kasstroom van 2,3 miljard euro is volgens Jefferies wel ruim meer dan de consensus van 2,04 miljard euro. Dat is onder meer te danken aan minder investeringen. Gezien de omstandigheden denkt Wild dat de outlook van Ahold de markt zal geruststellen. Hij herhaalde zijn Houden advies met een koersdoel van 28,50 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.