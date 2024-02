Licht hoger kwartaalresultaat Vopak verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Vopak

(ABM FN-Dow Jones) Vopak zal woensdag een licht hoger resultaat over het vierde kwartaal rapporteren, dankzij betere resultaten in Nederland en Singapore. Dat blijkt uit een consensusverwachting van analisten, die werd ingezien door ABM Financial News. De analisten rekenen gemiddeld op een EBITDA-resultaat, inclusief deelnemingen, van 235 miljoen euro, of 3 procent meer dan de 228 miljoen euro een jaar eerder. Voor Nederland wordt een resultaat van 72 miljoen euro voorzien, tegen 58 miljoen euro een jaar eerder. Ook Singapore zou het beter hebben gedaan, maar voor de rest van Azië, China, en Noord-Amerika rekent men op licht lagere resultaten. De operationele winst (EBIT) stijgt naar verwachting van de analisten ook licht, van 150 miljoen tot 158 miljoen euro. Analisten van ING voorzien een wat tragere groei van 1 procent, wijzend op de negatieve impact van de desinvesteringen van terminals in Botlek en Savannah. Niet alle analisten hielden daar volgens analist Quirijn Mulder rekening mee. Mulder verwacht dat Vopak over heel 2023 een EBITDA-resultaat van 965 miljoen euro zal melden en voor 2024 zal aangeven te streven naar tenminste 900 miljoen euro. De investeringsplannen zullen beperkt blijven tot minder dan 600 miljoen euro, verwacht de analist, omdat de genoemde desinvesteringen leiden tot lagere onderhoudskosten. Vopak publiceert de resultaten woensdag voorbeurs. ING heeft een koopadvies op het aandeel. Bron: ABM Financial News

