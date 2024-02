Media: Cisco wil duizenden banen schrappen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Cisco is van plan om duizenden banen te schrappen als onderdeel van een herstructurering waarmee het bedrijf zich meer kan gaan richten op snelgroeiende markten. Dit meldde persbureau Reuters vrijdagavond op basis van uitspraken van ingewijden. Het Amerikaanse IT- en netwerkbedrijf moet nog een beslissing nemen over het precieze aantal werknemers dat zijn baan verliest, zei een van de bronnen tegen Reuters. Cisco had in het fiscale jaar 2023 circa 84.900 mensen in dienst. Het bedrijf uit San Jose in Californië wilde tegenover Reuters niet reageren op het bericht. Cisco komt aanstaande woensdag nabeurs met kwartaalcijfers. Bron: ABM Financial News

