Beursblik: zwak kwartaal Aperam

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aperam heeft in het vierde kwartaal zwak gepresteerd, hoewel de cijfers geen verrassing waren, en de outlook wijst op slechts een beperkt herstel. Dit stelde analist Stijn Demeester van ING vrijdag in reactie op de kwartaalupdate van de producent van roestvrijstaal. Aperam rapporteerde over het afgelopen kwartaal een aangepaste EBITDA van 55 miljoen euro, wat op jaarbasis een daling van 57 procent betekende, maar op kwartaalbasis een stijging was van 189 procent, “aangejaagd door sterke prestaties bij Recycling & Renewables en Alloys", aldus Demeester. Daar stond wel een enorm slechte Europese roestvaststaalmarkt tegenover, zei de analist. Voor het lopende kwartaal voorziet Aperam een aangepaste EBITDA die vergelijkbaar is met het niveau in het vierde kwartaal. Dit is volgens de analist min of meer in lijn met de verwachtingen die sectorgenoot Outokumpu gisteren presenteerde. Dat betekent dat de analistenconsensus voor dit jaar vermoedelijk te hoog is, aldus ING. ING handhaafde het koopadvies met een koersdoel van 35,00 euro voor de producent van roestvrijstaal. Het aandeel Aperam noteerde vrijdag 0,4 procent lager op 30,68 euro. Bron: ABM Financial News

