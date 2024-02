Lagere jaaromzet NX Filtration Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) NX Filtration heeft in 2023 minder omzet behaald, maar daarvoor had het bedrijf ook al gewaarschuwd. Dit maakte de ontwikkelaar en leverancier van filtertechnieken voor water- en dranken uit Enschede vrijdagochtend bekend. NX Filtration boekte in 2023 uiteindelijk een omzet van 8,1 miljoen euro tegen 8,4 miljoen euro in 2022. De brutomarge kwam uit op 59,6 procent tegen 57,2 procent in 2022. Voor NX Filtration staat deze omzet in schril contrast met de aanvankelijke omzetprognose van het bedrijf, namelijk 10 tot 14 miljoen euro voor 2023. Begin dit jaar verlaagde het bedrijf de omzetoutlook echter al naar circa 8 miljoen euro. Outlook De doelstellingen voor de middellange en lange termijn bleven vrijdag bij NX Filtration intact, maar: de uitrol van het businessplan loopt wel anderhalf jaar vertraging op. Die vertraging zit in de conversie van pilots naar een volwaardige schaal voor projecten. Toch houdt CEO Jeroen Pynenburg vertrouwen dat het bedrijf op het juiste spoor zit. Voor dit jaar rekent NX Filtration op een omzet van meer dan 16 miljoen euro. Eind 2023 had NX Filtration 50 miljoen euro in kas. Dat zou genoeg moeten zijn om de nieuwe fabriek te kunnen financieren. Medio dit jaar houdt NX Filtration een beleggersdag. Bron: ABM Financial News

