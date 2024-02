Media: voor 20 miljard dollar aandelen Aramco in de verkoop Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Saoedi-Arabië is van plan een aantal grote zakenbanken in te huren om een aandelenverkoop te begeleiden die circa 20 miljard dollar moet opleveren. Dit meldde persbureau Bloomberg donderdag op basis van bronnen. Saoedi-Arabië zou Citigroup, Goldman Sachs en HSBC willen aanstellen voor een zogeheten secundaire plaatsing van aandelen Aramco. Een definitief besluit is volgens Bloomberg nog niet genomen. Aramco, het grootste oliebedrijf ter wereld, en de drie banken wilden niet reageren op vragen van het persbureau. In 2019 traden enkele van de banken ook al op als begeleider van de beursintroductie van Aramco. Kroonprins Mohammed bin Salman zei in januari 2021 dat Saoedi-Arabië zou proberen meer aandelen Aramco te verkopen. Bron: ABM Financial News

