Beursblik: ArcelorMittal doet het beter dan verwacht

(ABM FN-Dow Jones) ArcelorMittal heeft in het vierde kwartaal van 2023 beter gepresteerd dan verwacht met het oog op de EBITDA en de sterke verwachte kasstroom. Dit bleek donderdag uit een rapport van ING. De EBITDA daalde weliswaar met 32 procent op jaarbasis, maar viel wel 5 procent hoger uit dan waar de consensus op mikte. Analist Stijn Demeester wees op de lagere staalprijzen en de lagere volumes op kwartaalbasis. De nettoschuld van 2,9 miljard dollar lag duidelijk onder de verwachte 3,4 miljard dollar, aldus ING. De vrije kasstroom was sterker dan de voorziene 3,3 miljard dollar, vanwege een sterke vrijval van 2,4 miljard dollar aan werkkapitaal. ING hanteert een koopadvies voor ArcelorMittal met een koersdoel van 35,00 euro. ArcelorMittal noteerde donderdag op een groen Damrak 2,0 procent hoger op 25,69 euro. info@abmfn.nl

