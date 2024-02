Unilever ziet onderliggende omzet en volumes stijgen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Unilever

(ABM FN-Dow Jones) De omzet van Unilever is in het vierde kwartaal van 2023 gestegen, waarbij zowel de prijzen als de volumes omhoog gingen. Dit bleek donderdag uit cijfers van het Britse bedrijf in voedingsmiddelen en persoonlijke verzorging. CEO Hein Schumacher uitte zich ontevreden over de concurrentiepositie van Unilever, die tegenvallend is. "De resultaten moeten verbeteren, hier werken we aan", aldus de topman, die wees op het in oktober aangekondigde groeiplan. In het vierde kwartaal steeg de onderliggende omzet met 4,7 procent. Dit was te danken aan prijzen, die met 2,8 procent werden verhoogd, terwijl de volumes met 1,8 procent aantrokken. Analisten rekenden op een onderliggende groei van 5,0 procent. In heel 2023 kwam de onderliggende groei uit op 7,0 procent, waarbij de volumes slechts fractioneel stegen. Unilever zelf rekende op een onderliggende omzetgroei die boven de meerjarige bandbreedte van 3 tot 5 procent zal uitkomen. De operationele marge kwam uit op 16,7 procent. Dat was 16,1 procent in 2022. Unilever ging al uit van een bescheiden verbetering van de marge. Analisten rekenden op een onderliggende marge van 16,5 procent voor 2023. In het afgelopen jaar boekte Unilever een nettowinst van 7,1 miljard euro op een omzet van 59,6 miljard euro. De vrije kasstroom steeg afgelopen jaar met 1,9 miljard euro tot 7,1 miljard. Unilever kondigde verder een nieuw inkoopprogramma aan van eigen aandelen met een omvang van 1,5 miljard euro. Het inkoopprogramma start in het tweede kwartaal. Unilever stelt een stabiel kwartaaldividend voor van 0,4268 euro per aandeel. Outlook Unilever rekent voor de komende jaren onverminderd op een onderliggende omzetgroei van 3 tot 5 procent, met meer balans tussen volumes en prijzen. Daarnaast zal Unilever "een bescheiden" verbetering van de onderliggende operationele marge leveren. Nieuwbakken CEO Hein Schumacher zal volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets de recente koersval van het aandeel te lijf moeten gaan en maatregelen nemen om de aandeelhouderswaarde te waarborgen. "Er is al een gevoelige samenwerking met Ben & Jerrys, vanwege het politieke activisme van de ijsmaker, en dat kan zich mogelijk vertalen naar een besluit van Unilever om deze activiteiten af te stoten", voorziet Hewson. "Op alle vlakken verliest Unilever marktaandeel, waaronder in de ijsmarkt met een daling van het marktaandeel met 141 basispunten in het derde kwartaal. De recente inkoop van aandelen, hield een verdere koersdaling van het aandeel niet tegen." Bron: ABM Financial News

