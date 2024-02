Jefferies: cijfers AkzoNobel verrassen niet echt Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De kwartaalcijfers van AkzoNobel leverden geen heel grote verrassingen op. Dit stelden analisten van zakenbank Jefferies woensdag. Akzo rapporteerde over het vierde kwartaal van 2023 een aangepaste EBIT van 221 miljoen euro. Dat is 3 procent lager dan de verwachting van Jefferies van 227 miljoen euro en 4 procent onder de consensus van 230 miljoen euro. Divisiesgewijs viel Paints tegen volgens analist Chris Counihan, terwijl Coatings meeviel. Akzo gaf woensdag als outlook voor 2024 een EBITDA-bandbreedte van 1,5 tot 1,65 miljard euro. Jefferies zit op 1,58 miljard euro en de analistenconsensus op 1,59 miljard euro. De doelstellingen voor de middellange termijn die Akzo presenteerde, lijken Counihan grotendeels in lijn met zijn eigen verwachtingen. De analist herhaalde woensdag zijn Houden advies voor AkzoNobel met een koersdoel van 72,00 euro. Counihan rekent vanochtend op wat koersdruk bij Akzo. Bron: ABM Financial News

