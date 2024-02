Beursblik: lagere resultaten AkzoNobel verwacht

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) AkzoNobel heeft in het vierde kwartaal van 2023 vermoedelijk lagere resultaten geboekt, onder meer door een valutaire tegenwind. Dit blijkt uit de analistenconsensus die is opgesteld in aanloop naar de resultaten die woensdag voorbeurs verschijnen.

Analisten rekenen voor het vierde kwartaal op een omzet van 2.526 miljoen euro, van 2.741 miljoen euro in de drie maanden ervoor. In het vierde kwartaal van 2022 werd een omzet van 2.606 miljoen euro behaald.

De verwachte omzet in het vierde kwartaal is verdeeld in 1.001 miljoen euro voor Decorative Paints en 1.525 miljoen euro voor Performance Coatings.

Voor het vierde kwartaal wordt verder een aangepaste EBITDA verwacht van 319 miljoen euro, tegenover 414 miljoen euro in de drie maanden ervoor. Een jaar eerder werd een aangepast EBITDA behaald van 220 miljoen euro.

Bij Decorative Paints zou de aangepaste EBITDA in het vierde kwartaal van dit jaar zijn uitgekomen op 135 miljoen euro en bij Performance Coatings op 208 miljoen euro.

Valutaire tegenwind

Berenberg heeft recent het koersdoel voor AkzoNobel verlaagd van 86,00 naar 83,00 euro, maar handhaafde wel het koopadvies voor het aandeel. De zakenbank verwacht dat de volumes in het vierde kwartaal gelijk zijn gebleven aan die in het derde kwartaal. Toch zal de aangepaste EBITDA in 2023 lager uitvallen dan de 1,45 miljard euro die het bedrijf als outlook hanteert, verwacht de Duitse bank. Onder meer de depreciatie van de Argentijnse peso is hier debet aan.

De impact van deze valuta tegenwind op de winst schat JPMorgan in op circa 50 miljoen euro in het vierde kwartaal.

Voor heel 2023 rekenen analisten volgens de consensus op een omzet van 10.661 miljoen euro en een aangepaste EBITDA van 1.436 miljoen euro. In 2022 behaalde AkzoNobel een omzet van 10.846 miljoen euro en een aangepaste EBITDA van 1.157 miljoen euro.

Outlook

Voor 2024 rekent ING op een lage enkelcijferige volumegroei, conform uitspraken van het management van AkzoNobel. Vermoedelijk zal de outlook van het bedrijf voor dit jaar een ruime bandbreedte bieden, denkt de bank.

Berenberg verwacht dat de prijzen in 2024 onder druk komen te staan, maar dit wordt volgens de analisten gecompenseerd door de aanhoudende daling van de inkoopkosten, waardoor de marge omhoog kan. De onrust in de Rode Zee zorgt daarentegen wel voor hogere transportkosten, waarschuwde Berenberg onlangs in een analistenrapport.

De consensus houdt voor dit jaar rekening met een licht hogere omzet, van 10.818 miljoen euro en een hogere aangepaste EBITDA van 1.588 miljoen euro.

Volgens JPMorgan is de analistenverwachting voor dit jaar echter te positief.

Het aandeel AkzoNobel noteerde dinsdag 0,5 procent hoger op 70,76 euro.