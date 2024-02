Infineon verlaagt outloook Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Infineon Technologies heeft in het afgelopen kwartaal de omzet zien dalen, rekent voor het lopende kwartaal ook op een lichte omzetdaling en stelde de outlook voor het hele boekjaar naar beneden bij. Dit bleek dinsdag uit de cijfers van de Duitse chipfabrikant. CEO Jochen Hanebeck sprak van een moeilijk macro-economisch klimaat. Pas in de tweede helft van het jaar rekent hij op verbetering op het gebied van consumenten, communicatie, computers en IoT-toepassingen. In het afgelopen kwartaal werd een omzet geboekt van 3,7 miljard euro, ten opzichte van 4,1 miljard een kwartaal eerder en 4,0 miljard euro in dezelfde periode een jaar geleden. De brutomarge daalde op kwartaalbasis van 43,6 naar 43,2 procent. Een jaar eerder was de marge nog 47,2 procent. Onder de streep restte een winst van 587 miljoen euro tegen 728 miljoen euro vorig jaar. Een kwartaal eerder bedroeg de winst 753 miljoen euro. Infineon mikte voor het afgelopen kwartaal op een omzet van ongeveer 3,8 miljard euro bij een segmentmarge van 22 procent. Die marge kwam uit op 22,4 procent. Outlook Voor het lopende kwartaal, dat in maart eindigt, verwacht Infineon een omzet van ongeveer 3,6 miljard euro en een segmentmarge van ongeveer 18 procent. Voor het hele boekjaar rekent Infineon op een omzet van ongeveer 16 miljard euro. Eerder ging het bedrijf nog uit van 17 miljard euro. Circa de helft van deze neerwaartse bijstelling schreef Infineon dinsdag toe aan wisselkoerseffecten. Bron: ABM Financial News

