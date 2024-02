Novartis doet bod op MorphoSys Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Novartis heeft een bod uitgebracht op het Duitse MorphoSys AG. Dit maakte het Zwitserse bedrijf maandagavond laat bekend, nadat er al geruchten waren over een deal. Novartis is bereid om 68 euro per aandeel te betalen en waardeert MorphoSys op 2,7 miljard euro. Zowel de board van Novartis als van MorphoSys steunt de overname unaniem. De overname is onderworpen is aan de gebruikelijke voorwaarden. Novartis wil minimaal 65 procent van de aandelen MorphoSys in handen krijgen. De transactie wordt naar verwachting in de eerste helft van 2024 afgerond. Met de overname wil Novartis de oncologie-activiteiten versterken. Zo krijgt de Zwitserse farmaceut onder meer pelabresib ( CPI-0610), een nieuwe behandelingsoptie met een goed veiligheidsprofiel, in handen. Bron: ABM Financial News

