Media: Chinese aandeelhouder Fosun overweegt verkoop belang in Ageas Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Fosun International overweegt om zijn minderheidsbelang in Ageas, van 10 procent, te verkopen. Dit meldde persbureau Bloomberg maandag op basis van informatie van ingewijden. Het Chinese conglomeraat wil belangen verkopen om zo de schuldenberg te verminderen. Fosun werkt samen met adviseurs om de verkoop van het belang in Ageas, in zijn geheel of deels, te onderzoeken, aldus de bronnen. Het Chinese bedrijf zou de aandelen kunnen verkopen door middel van een of meer bloktransacties, aldus de bronnen. Omgerekend was het belang van Fosun in Ageas vrijdag 736 miljoen euro waard. Ageas wilde tegenover Bloomberg geen reactie geven. Het aandeel daalde maandag 3,5 procent in Brussel. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.