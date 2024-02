Bezos gaat grote pluk aandelen Amazon verkopen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Oprichter Jeff Bezos van Amazon is van plan om een grote pluk aandelen in het bedrijf te verkopen. Dit bleek vrijdag uit een document dat is ingediend bij de U.S. Securities and Exchange Commission. Bezos heeft volgens het document op 8 november 2023 "een handelsplan aangenomen dat bedoeld is om te voldoen aan Rule 10b5-1(c) om maximaal 50.000.000 gewone aandelen Amazon.com te verkopen, gedurende een periode die eindigt op 31 januari 2025." Op vrijdag zijn de 50 miljoen Amazon-aandelen die onder het plan van Bezos vallen gewaardeerd op ongeveer 8,6 miljard dollar. Bezos verkocht voor het laatst aandelen in 2021. Bron: ABM Financial News

