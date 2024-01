Pfizer verdient flink minder aan coronaproducten Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Pfizer heeft in het vierde kwartaal van 2023 lagere resultaten behaald, onder meer door de dalende opbrengsten uit coronaproducten. Dit bleek dinsdagmiddag uit de resultaten van de Amerikaanse farmaceut. "We zijn bemoedigd door de sterke prestaties in het vierde kwartaal van 2023 van onze producten die niet bedoeld zijn voor corona“, zei CEO Albert Bourla. In het vierde kwartaal behaalde Pfizer een omzet van 14,2 miljard dollar, 41 procent minder dan de 24,3 miljard dollar een jaar eerder. Analisten geraadpleegd door FactSet rekenden op een omzet van 14,4 miljard dollar. In de verslagperiode daalden de opbrengsten uit coronavaccin Comirnaty met 54 procent op jaarbasis tot 6,1 miljard dollar. De omzet uit Paxlovid daalde met 5 miljard dollar. De omzet exclusief coronabehandelingen Comirnaty en Paxlovid groeide in het vierde kwartaal met 8 procent en voldeed volgens Pfizer ook over heel 2023 aan de doelstelling van een groei van 6 tot 8 procent. De aangepaste winst daalde in het vierde kwartaal op jaarbasis met 91 procent, van ruim 6,5 miljard tot 593 miljoen dollar. De aangepaste winst per aandeel van 0,10 dollar, tegenover 1,14 dollar een jaar eerder, was wel beter dan het verlies van 0,18 dollar per aandeel dat de markt had voorzien. Onder de streep bleef een verlies van 3,4 miljard dollar over in het vierde kwartaal, waar een jaar eerder nog een winst van circa 5 miljard dollar werd behaald. Outlook Pfizer verwacht in 2024 nog altijd een omzet van 58,5 tot 61,5 miljard dollar te behalen, inclusief 8 miljard dollar aan opbrengsten uit coronaproducten en een verwachte omzet van 3,1 miljard dollar uit het onlangs overgenomen Seagen. Zonder coronaproducten, maar wel inclusief de bijdrage van Seagen, rekent Pfizer op een omzetgroei van 8 tot 10 procent op jaarbasis. De aangepaste winst zal dit jaar nog steeds uitkomen tussen de 2,05 tot 2,25 dollar per aandeel. Hier rekent de markt op 2,27 dollar. Het aandeel Pfizer steeg dinsdag voorbeurs 1,1 procent. Bron: ABM Financial News

