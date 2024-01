Tesla investeert minder na 2024 Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Tesla verwacht dit boekjaar meer dan 10 miljard dollar te investeren, maar dat zal de twee volgende jaren minder zijn. Dat bleek uit het jaarverslag van de autofabrikant. Voor de boekjaren 2025 en 2026 mikt Tesla op een niveau van 8 tot 10 miljard dollar aan investeringen per jaar. Tesla waarschuwde dat deze verwachtingen nog kunnen wijzigen onder invloed van diverse factoren, zoals verschuivende prioriteiten bij het bedrijf, en de toevoeging van nieuwe projecten. Daarbij zullen de investeringsniveaus waarschijnlijk fluctueren door wisselingen in de beschikbaarheid van arbeid, aanvoerketens, grondstoffenprijzen en het handelsklimaat. Het bedrijf herhaalde ook de verwachting zijn groei zelf te kunnen financieren "zo lang de macro-economische factoren de huidige verkooptrends ondersteunen. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.